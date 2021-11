OFFICIEEL: verloofde van Tadej Pogacar weet voor welke ploeg ze volgend seizoen uitkomt

Urška Žigart reed het voorbije seizoen al voor Team BikeExchange en daar komt nu ook nog één seizoen bij. De wielerformatie heeft deze middag namelijk bekendgemaakt dat Žigart haar contract heeft verlengd.

Het leven loopt dus mooi voor Urška Žigart, want ze heeft niet alleen haar contract verlengd, maar twee maanden geleden maakte ze ook het nieuws bekend dat ze is verloofd met Tadej Pogacar, De Sloveen die al twee keer de Tour de France op zijn naam kon zetten.

"Everybody in the team helps me to bring out the best in myself and helps me with my weaknesses and I feel like I’ve found my place here."



