Wat met Mark Cavendish? Patrick Lefevere wilde zaterdag doorbraak in contractonderhandelingen, maar nog steeds geen officieel akkoord

Het blijft verrassend stil rond Mark Cavendish. De Brit is nu al enkele weken aan het praten met Deceuninck-Quick-Step over een contractverlenging, maar voorlopig lijkt er maar geen schot in de zaak te komen.

Patrick Lefevere zou Mark Cavendish graag houden, maar voorlopig komen beide partijen maar niet tot een akkoord. Cavendish zou namelijk liever een hoger salaris hebben, terwijl Lefevere zelf liever werkt met premies. Lefevere wilde zaterdag graag een doorbraak forceren in de contractonderhandelingen, zoals eerder al in Het Laatste Nieuws stond, maar voorlopig blijft het opvallend stil bij Deceuninck-Quick-Step. Er lijkt dus voorlopig nog geen akkoord gevonden te zijn tussen Cavendish en de Belgische wielerformatie.