Zware gevolgen voor Mark Cavendish na val in Zesdaagse van Gent: twee gebroken ribben en een klaplong voor de Britse sprinter

Deceuninck-Quick-Step kwam deze ochtend met een update over Mark Cavendish. "Onderzoek heeft uitgewezen dat Mark twee gebroken ribben aan zijn linkerzijde en een kleine klaplong heeft, die beide met medicijnen zijn behandeld en hij werd ter observatie in het ziekenhuis gehouden", aldus de wielerformatie op haar website.

"Verwacht wordt dat Mark later vandaag of morgenvroeg zal worden ontslagen uit het ziekenhuis, en dan een periode van herstel zal ondergaan. Iedereen bij Deceuninck - Quick-Step wenst Mark een spoedig herstel", legde Deceuninck-Quick-Step uit.

We have an update on @MarkCavendish after his crash on the final day of the #zesdaagsegent: https://t.co/EutNsLk8Zf



Wishing you a speedy recovery, Mark!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/ETdiB3npuU