Toon Aerts zet alles op alles voor zege in Urban Cross in Kortrijk

Zaterdag wordt in Kortrijk de Urban Cross gereden, de tweede manche in de X²O Badkamers Trofee.

Vorig jaar won Eli Iserbyt in Kortrijk, het jaar voordien was Mathieu van der Poel er de beste. Toon Aerts komt met de nodige ambities richting Kortrijk.

“Ik ben er in het verleden al een paar keer dichtbij geweest, maar kon door tegenslag niet altijd ten volle mijn kansen verdedigen”, klinkt het in een persbericht van de organisatie. “De ene keer brak ik drie ribben, de andere keer had ik last van mijn schouder. De Wereldbeker en de Superprestige heb ik al een keer gewonnen, het zou mooi zijn om dit klassement aan mijn erelijst toe te voegen.”

Op de Koppenberg won Iserbyt de eerste manche. “Ik kon misschien niet winnen, maar ik reed er wel een goede wedstrijd. Vorig jaar was de kloof veel groter en straks komen er met Loenhout, Baal en Herentals een aantal zware crossen aan die me goed liggen. Krijgen we dan veel modder, dan hoop ik in de kerstperiode mijn krachten beter te kunnen uitspelen.”

“Het parcours in Kortrijk is minder op mijn lijf geschreven. Natuurlijk hoop ik mee te doen voor de overwinning. Lukt dat niet, dan verwacht ik niet dat de concurrentie minuten van me zal wegrijden. Iserbyt heeft bewezen dat hij alles perfect onder de knie heeft. Tactisch maakt hij bijna altijd de juiste beslissing. Zijn niveau ligt niet veel hoger dan dat van ons, maar voor ons moet alles net iets meer meezitten om te winnen. Het is natuurlijk leuker om zelf te winnen, maar hij heeft zijn zeges nooit gestolen.”