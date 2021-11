We waren er vorig jaar bij in Kortrijk, waar Van Aert comeback maakte: een terugblik met beelden van toen!

De X2O Trofee in Kortrijk staat zaterdag op het programma. Zonder Wout van Aert, die opteert er voor om een weekje later het veld in te duiken. Vorig jaar was hij er wel bij in Kortrijk, het was toen zijn eerste cross van het seizoen.

En dus waren wij er toen ook bij in Kortrijk om alles vast te leggen. Daarom blikken we ook graag nog eens terug op die wedstrijd van inmiddels reeds een jaar geleden. We maakten toen enkele video's, onder andere van Wout van Aert. Die reed meteen naar een derde plek en mocht dus ook mee het podium op. Blik terug op de editie van de cross van Kortrijk uit 2020 via: Bekijk de door ons gemaakte beelden op de cross in Kortrijk met extra focus op Wout van Aert! | Wielerkrant.be © photonews De cross werd gewonnen door Eli Iserbyt, voor Lars van der Haar en Wout van Aert. Uiteraard gingen we na de aankomst reacties sprokkelen bij de drie beste renners. Ontdek via onderstaande links nog eens wat zij toen te zeggen hadden. Wout van Aert verrast dat hij in zijn eerste cross al derde eindigt | Wielerkrant.be Lars van der Haar zag een indrukwekkende Wout van Aert in Kortrijk | Wielerkrant.be Eli Iserbyt vond dat er veel snee op zat bij terugkeer van Wout van Aert | Wielerkrant.be Zo, met deze terugblik op 2020 bent u helemaal klaar voor de editie van 2021. Hopelijk krijgen we opnieuw een mooi veldritspektakel te zien in Kortrijk!