Wout van Aert had niet om meer kunnen vragen bij comeback in het veld: "Als je vooraan rijdt, geniet je daar echt van"

De getemperde verwachtingen waren nergens voor nodig. Wout van Aert was in de X2O-cross in Kortrijk meteen goed voor een podium. Lange tijd kwam hij zelfs in aanmerking voor de overwinning. Met Iserbyt en Van der Haar moest hij slechts twee renners voor zich dulden.

"Ik ben echt tevreden", trapte Wout van Aert een open deur in. "Het verrast me, zo'n resultaat. Dat is goed voor het moreel. Ik sta er en probeer de volgende crossen nog beter te doen." En goed voor de amusementswaarde natuurlijk ook, bij zichzelf. "Als je er vooraan bij rijdt, geniet je daar echt wel van. Het gevoel op de fiets was goed."

EEN UUR VOLHOUDEN

Uiteraard waren er ook nog wel wat werkpuntjes. Het tegendeel zou onlogisch zijn. "De techniek, daar ontbrak het me nog wat aan. De kracht in de benen was er, al was het misschien onvoldoende om het een heel uur vol te houden."

Het had ook gekund om met drie naar de meet te gaan, maar daar besliste Eli Iserbyt anders over. "Toen Eli naar de kop ging, merkte ik wel dat hij snelheid had. Ik zat een beetje op de limiet. Ik zat al op een paar meter en maakte een foutje aan de schuine kant. Dat is gewoon het resultaat van onder druk te staan."

VREEMD ZONDER PUBLIEK

Overigens kwam Van Aert in Kortrijk nog tot een andere vaststelling. "Ik moet wel zeggen dat het heel raar is om een cross zonder publiek te rijden."