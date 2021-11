Apart: olympische kampioene koerst verder zonder merkenteam maar stelt wel nieuwe sponsor voor

De olympische kampioene in het wegwielrennen schrijft een heel apart verhaal. Een merkenteam had ze niet op het moment dat ze haar olympische titel veroverde en ook volgend jaar gaat Anna Kiesenhofer niet voor een ploeg rijden. Wel heeft ze een persoonlijke sponsor beet.

Kiesenhofer verraste op de Olympische Spelen de voltallige, ijzersterke Nederlandse ploeg door als vroege vluchtster voorop te blijven. Annemiek van Vleuten dacht even dat ze goud veroverd had, maar Kiesenhofer had op dat moment de aankomst al bereikt.

SINDS 2017 GEEN MERKENTEAM MEER

Het goud was dus wel degelijk voor de Oostenrijkse, die al sinds 2017 niet meer voor een merkenteam rijdt en de status heeft van 'onafhankelijke amateur'. Daar komt in de nabije toekomst dus geen verandering in, zo lijkt het. Kiesenhofer heeft immers haar nieuwe persoonlijke sponsor voorgesteld: Swiss Krono Group.

"We hebben dezelfde mindset, werkethiek en de drang naar succes", liet Kiesenhofer weten via haar sociale media. De olympische kampioene werd onlangs verkozen tot sportvrouw van het jaar in haar thuisland.