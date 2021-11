INEOS Grenadiers maakt zwaar crossprogramma van Tom Pidcock bekend

De kans is groot dat Tom Pidcock volgend weekend opnieuw in het veld te zien zal zijn. Normaal start hij in Boom, maar zijn startcontract is voorlopig nog niet in orde. Ook de andere wedstrijden waaraan hij zal deelnemen, zijn bekend.

Zoals u HIER kan lezen, heeft de organisatie van Boom laten weten dat het startcontract van Pidcock nog niet in orde is voor de cross. Toch lijkt Boom wel in de planning te zitten van de Brit, want INEOS Grenadiers maakte deze middag de planning van Pidcock bekend. Zo zou Pidcock naast Boom ook onder meer aan de start verschijnen in Namen, Dendermonde, Baal, Hoogerheide en het WK in Fayetteville. Ook in Rucphen, waar van der Poel zijn comeback in het veld zal maken, zal Pidcock te zien zijn.