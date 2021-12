Alaphilippe overweegt gooi naar gele trui in Tour de France: "Kan begrijpen dat het lastig is"

Julian Alaphilippe heeft nog altijd grote doelen. Eentje daarvan is de gele trui pakken in de Ronde van Frankrijk.

Alaphilippe laat zich over de Tour de France uit bij de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. “Waarom zou ik daar niet over nadenken voor het einde van mijn carrière? Er bestaan heel wat vragen over en ik moet erover praten met het team, maar ik wil niet mijn carrière met spijt beëindigen dat ik het nooit heb geprobeerd”, klinkt het.

Alaphilippe reed geregeld rond in de gele trui, maar deed nooit mee voor de eindzege. “Ik heb nooit een grote ronde gereden met het idee dat ik hem zou kunnen winnen. Daardoor had ik niet dezelfde druk als anderen. Ik kan begrijpen waarom het voor Thibaut Pinot en Romain Bardet lastig was.”

Niets is onmogelijk, zo beseft Alaphilippe ook. “Toen ik een kind was, reed ik met mijn vrienden voor het plezier. Alleen maar dromen over deelname aan de Tour de France leek al onmogelijk. Ik had nooit gedacht dat ik prof zou worden, zelfs niet toen ik bij de juniors reed.”