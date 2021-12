Van Aert gaat voor groen in de Tour: "Feit is: het wordt boeiend"

Wout van Aert liet weten dat hij in 2022 voluit gaat voor de groene trui in de Tour de France.

Volgens Tom Boonen is dat een opdracht die Wout van Aert op het lijf geschreven is, omdat hij een regelmatige, polyvalente renner is. “Wout is de eerste waarvan ik nu al durf te zeggen: hij kan in álle etappes punten scoren. Peter Sagan komt wat dat betreft maar aan 80%”, is Tom Boonen duidelijk bij HLN.

“Dat zou er ook moeten toe leiden dat de strijd om dat groen en de betrachting om 21 dagen lang foutloos te blijven veel minder stressvol wordt dan ik het destijds heb ervaren.”

Boonen verwacht dan ook echt spektakel. “Wout beschikt over zoveel kunde en métier dat hij er zijn (lastigere) ritjes kan uitpikken en in se niet in elke massaspurt hoeft mee te doen om voldoende punten te sprokkelen voor de koppositie. Feit is: het wordt boeiend.”