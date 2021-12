Een rentrée om van te dromen! Oppermachtige Wout van Aert rijdt meteen alles en iedereen aan flarden

Oppermachtig. Ontketend. Fenomenaal. Welke superlatieven zijn er nog om Wout van Aert te omschrijven? 'Tussen plek 5 en 10', dan was zijn entourage al tevreden in zijn eerste cross van het seizoen. Vergeet het. Van Aert was de beste, de rest kwam niet eens in de buurt.

Met Wout van Aert en Tom Pidcock aan de start kreeg het deelnemersveld er een ferme scheut kwaliteit bij. Ze waren ook meteen goed mee vooraan, al was Ronhaar het best uit de startblokken geschoten. Eens Van Aert de kop overnam, was het bij de anderen alle hens aan dek. Aerts ging nog even mee, maar die ging in een afdaling tegen de vlakte en mocht onmiddellijk de overwinning vergeten.

Dat was ook het geval voor iedereen die niet Wout van Aert heette. De Belgische kampioen pakte 15 seconden en vervolgens ging het naar een halve minuut, een minuut, anderhalve minuut en meer. Onwaarschijnlijk welke verschillen Van Aert bij zijn terugkeer teweeg bracht. Hij kreeg een parcours op zijn maat: met pittige hellingen, een echte pure cross door de modder. Van Aert amuseerde zich rot en liet zijn weergaloze klasse zien.

GROTE VAN AERT-SHOW

Iedereen had het begrepen: dit was de grote Wout van Aert-show. De strijd om plaats 2 is het enige wat de overige renners nog restte. Iserbyt en Vanthourenhout waren de mannen die op schema lagen voor de andere podiumplaatsen. Vanthourenhout sprong nog even weg en leek op weg naar die tweede plaats, maar die was uiteindelijk voor Aerts na een sterk slot. Van der Haar werd derde.

Van Aert kon zich zelfs nog een valpartij veroorloven, zonder erg. Met zijn derde overwinning in Boom maakte hij een statement om u tegen te zeggen.