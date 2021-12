Wout van Aert had een dag na geweldige overwinning in Boom... meer dan 100 offroadkilometers op de teller

Niets zo leuk als echt diep gaan op de fiets, tenminste als je Wout van Aert heet. In Boom gaf hij zaterdag een demonstratie van jewelste. Aanvankelijk was het plan om zondag de Scheldecross te rijden, maar die werd afgelast. Van Aert moest dus wat anders verzinnen.

Dat deed hij ook. Bij Mountainbike.be merkten ze op Strava dat Van Aert zondag er een heuse toertocht van maakte in eigen regio, samen met enkele wielervrienden. Aangezien het veldrijden momenteel even centraal staat, werd geopteerd voor een offroadrit.

FIETSTOCHT VAN MEER DAN 4 UUR

Aan het einde van zijn fietstocht had Wout van Aert 123,57 kilometer op de teller. De winnaar van de cross in Boom legde deze afstand af in ongeveer vier en een half uur, aan een gemiddelde van 27,3 kilometer per uur. Het ging niet zozeer om de snelheid, wel om de bijkomende training.

Als Wout van Aert nog een paar van die fameuze fietstochten inlast en zo nog beter kan worden in het veld, zal het voor de tegenstand het hart vasthouden zijn.