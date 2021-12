Luik-Bastenaken-Luik 2018 enorm bepalend voor WK-medaillewinnaar van dat jaar: "Toonde me dat ik kon winnen"

Luik-Bastenaken-Luik is een koers die voor een pak renners heel veel betekend. De editie van 2018 opende de ogen bij Michael Woods, die zich dan pas bewust werd van zijn potentieel. Het zette de Canadees op weg naar knappe resultaten op het WK en in de Vuelta.

Michael Woods is inmiddels 35 en gaat dus in principe de laatste jaren van zijn carrière in. Bij Cyclingnews haalt hij de vijf koersen aan die zijn leven veranderd hebben. Luik-Bastenaken-Luik van 2018 is daar één van. "Ik zou moeten zeggen het seizoen 2018 in het algemeen. Er zijn drie prestaties in dat jaar die er bovenuit steken. Te beginnen met mijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik."

DE BESTE ACHTER JUNGELS

Het werd geen overwinning, maar zijn tweede plek maakte hem wel van iets bewust. "Dat toonde me dat ik een Monument kon winnen. Bob Jungels ontsnapte en soleerde naar de overwinning, maar ik was de beste in de groep die voor de tweede plaats reed. Ik klopte Bardet in de sprint en finishte voor enkele van de beste monumentenrenners ter wereld. Dat toonde me dat ik ook kon winnen."

Later dat jaar werd Woods derde op het WK op de weg en won hij ook een rit in de Vuelta. Dat laatste herhaalde hij in 2020. Op zijn eerste overwinning in een Monument is het voorlopig wel nog wachten. Woods eindigde in 2019 en 2021 wel opnieuw in de top vijf in Luik-Bastenaken-Luik.