Mark Cavendish en zijn familie zijn de slachtoffers geworden van een gewelddadige overval: "Ze bedreigden mijn vrouw en kinderen en vielen mij aan"

Mark Cavendish en zijn familie zijn de slachtoffers geworden van een gewelddadige overval. Het gebeurde enkele dagen na zijn zware val in de Zesdaagse en de overval vond plaats in Essex.

Mark Cavendish maakte het nieuws bekend via Instagram. "In de vroege ochtend van 27 november hebben vier gemaskerde en gewapende mannen ons huis in Essex binnengedrongen. Ze bedreigden mijn vrouw en kinderen en vielen mij aan", aldus Cavendish.

"Er zijn onder meer twee horloges meegenomen die veel sentimentele waarde hebben. Wat echter veel erger is, is dat de veiligheid, privacy en waardigheid waar ik en mijn familie recht op hebben in ons eigen huis, is ontnomen", legde de Britse sprinter uit. Cavendish hoopt dat iedereen die kan helpen, de ordediensten zal contacteren.