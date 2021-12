Team DSM laat zich uit over vertrek Tiesj Benoot: "Tijdens de campagne in 2021 werd het duidelijk dat Benoot zijn beloften niet kon nakomen"

Bij Team DSM lijken ze echter niet helemaal tevreden te zijn over de manier waarop Benoot bij de ploeg is vertrokken. "Team DSM heeft besloten het contract met Tiesj Benoot met ingang van 2022 te beëindigen. Tijdens hun campagne in 2021 werd duidelijk dat Benoot zijn beloften niet kon nakomen, wat tot uiting kwam in prestaties zowel op als naast de fiets", laat de ploeg weten op haar website.

"Ten gunste van een positieve dynamiek met renners en personeel binnen het team, maar ook daaromheen, heeft het team dus meegewerkt aan de beëindiging van Benoot's overeenkomst. Tiesj is een begenadigd renner met een groot atletisch vermogen, die kan presteren op een veelheid van terreinen. Hij heeft als lid van Team DSM een aantal mooie prestaties laten zien waarvoor Team DSM hem zeer erkentelijk is", aldus de wielerformatie.

Team DSM part ways with @TiesjBenoot from 2022 onwards.



Thanks for everything Tiesj and best of luck for the future!



More: https://t.co/rvR1tXxTon pic.twitter.com/ExzAFuDjN1