Voorzitter MPCC laat zich uit over ketonen: "Als ze de prestaties niet verbeteren, waarom ze dan gebruiken?"

De discussie over ketonen is een actueel thema in het peloton. De MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, staat er wantrouwig tegenover. Ook voorzitter Roger Legeay geeft nu meer inzicht in zijn persoonlijk standpunt.

"We voeren een aantal onderzoeken uit. Sommigen zeggen dat ze de prestaties wel verbeteren, anderen zeggen van niet", laat Legeay weten aan Cyclingnews. Volgens hem moet de wielerwereld wel een bepaalde houding tegenover ketonen aannemen. "Meer en meer renners gebruiken ketonen. Wat doen we daarmee? Als ze de prestaties niet zouden verbeteren, waarom ze dan gebruiken?" RENNERS PRO EN CONTRA Er zijn inmiddels al veel renners die ketonen gebruiken, maar tegelijkertijd zijn er ook steeds meer renners die zich uitspreken tegen het gebruik van ketonen. Dat gaat dan vooral over renners van teams die aangesloten zijn bij de MPCC. "We zitten op dezelfde lijn als de UCI", benadrukt Legeay. "Als het correct is om ketonen te gebruiken, geen probleem. Als het niet correct is, dan kan het niet. Zolang we het niet zeker weten, is het beter om ze niet te gebruiken."