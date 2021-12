Mooie tweede plaats voor Michael Vanthourenhout in Val di Sole: "De stukken waar Wout zijn kracht kwijt kon, waren er voor mij te veel aan"

Michael Vanthourenhout begon uitstekend aan de sneeuwcross in Val di Sole. Na een geweldige start bleef hij na de eerste ronde enkel nog met Wout van Aert over. De renner van Jumbo-Visma was echter net iets te sterk voor Vanthourenhout.

Toch was Michael Vanthourenhout na de wedstrijd zeer tevreden met zijn tweede plaats. Hij heeft namelijk enkele weken liggen sukkelen met zijn gezondheid. "Ik ben blij. Het is een mooie opsteker nadat ik enkele weken problemen heb gehad met mijn gezondheid", legde Vanthourenhout uit en staat te lezen bij Wielerflits. Volgens Vanthourenhout was Wout van Aert gewoon te sterk. "Ik kon op technisch vlak mijn mannetje wel staan, maar de stukken waar Wout zijn kracht kwijt kon, waren er voor mij te veel aan", aldus Vanthourenhout.