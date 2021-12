Podiumplaats voor Tom Pidcock in Val di Sole: "Ben mijn benen aan het terugvinden"

In het Italiaanse Val di Sole reed Tom Pidcock een goede wedstrijd. De Engelsman eindigde uiteindelijk op de derde plaats, achter Wout van Aert en Michael Vanthourenhout. Zelf was Pidcock wel tevreden over zijn wedstrijd.

Pidcock gaf meer uitleg na de sneeuwcross. "Het was wel een technisch parcours en de sneeuw was anders dan dat we gewend zijn. Het is wel een mooie stap om het veldrijden op de Winterspelen te krijgen", aldus Pidcock. Komend weekend wacht een strijd met Mathieu van der Poel. "Ik kijk uit naar de modder. Ik ben mijn benen aan het terugvinden en de modder ligt mij sowieso beter dan de sneeuw", legde de Engelse renner uit en staat te lezen bij Wielerflits.