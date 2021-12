Filippo Ganna wil volgend jaar voor het eerst naar de Tour: "Ik droom van het geel"

Filippo Ganna heeft zijn plannen voor 2022 klaar. De wereldkampioen tijdrijden wil stevig uitpakken volgend jaar.

Ganna zal voor het eerst in zijn leven de Tour de France rijden. Ook het werelduurrecord staat op zijn planning. “Hoewel me links en rechts getipt wordt om die aanval op grote hoogte te doen, zal ik dit advies niet volgen en een eventuele poging op zeeniveau ondernemen. Dat zou me meer voldoening geven”, zei de Italiaan tijdens het jaarlijkse feest van de Italiaanse bond, Il Giro d’Onore.

De 25-jarige Ganna rijdt ook Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Koersen die hij al kent. Dat is niet het geval met de Tour de France.

“Ik droom van het geel. Zeker nu de Ronde van Frankrijk begint met een tijdrit in Kopenhagen die bij mijn mogelijkheden past. Dat is een eerste kans om leider te worden. Al weet ik nu al dat het in de Tour elke dag zwaar zal zijn.”