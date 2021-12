📷 Remco Evenepoel brengt schitterende kerstboodschap

Remco Evenepoel van Deceuninck-QuickStep brengt op Instagram een bijzondere kerstboodschap aan al zijn volgers.

Remco Evenepoel heeft net als heel wat anders renners en topsporters zijn kerstwensen de wereld ingestuurd via sociale media.

Dat deed hij met een mooie boodschap. “Happy Holidays. May all your wishes come true!Stay healthy and safe. #merrychristmas #familytime #happyholidays.”

Maar de meeste aandacht ging uiteraard naar de foto die hij erbij zette: een wel heel jonge en schattige Evenepoel met een kerstmutsje op.