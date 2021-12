Cijfers spreken Wout van Aert tegen, vijf op vijf leidde zelfs al tot de wereldtitel

Wout van Aert pakte maandag in Heusden-Zolder vijf op vijf dit seizoen. Een heel knappe prestatie, uniek in zijn carrière dacht Wout van Aert zelf.

Na de vijfde opeenvolgende zege was Wout van Aert in Heusden-Zolder uiteraard heel tevreden met zijn prestatie.

Hij zei in het flashinterview achteraf dat hij niet kon inbeelden dat hij ooit een vijf op vijf in het veldrijden had neergezet.

Uiteindelijk deed hij dat wel al. In het seizoen 2015-2016 pakte hij vijf zeges op een rij. En dat seizoen werd hij ook wereldkampioen.

Een teken aan de wand dat hij zeker het WK moet rijden? Volgens Van Aert wordt die beslissing pas na het BK genomen.