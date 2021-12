Belgische ploegmaat van Peter Sagan pikt ook enkele veldritten mee: "Ik wilde weten of een veldrit echt zo intens was"

Er lijken steeds meer wegrenners de weg naar het veld te vinden, want nu waagt ook Dries Van Gestel zich aan enkele veldritten. Zo was hij maandag bijvoorbeeld al te zien in de cross van Heusden-Zolder.

In een interview bij Sporza legt Dries Van Gestel uit waarom hij nu zijn kans waagt in het veldrijden. "Ik wilde weten of een veldrit echt zo intens was. En het is ook intens! Ik had heel de tijd een hoge hartslag en uiteindelijk verdween ik uit koers, zodat van Aert kon passeren", aldus van Gestel over zijn cross in Zolder.

"mijn mountainbikevrienden zorgden voor het idee om het eens in het veld te proberen. Zo vonden namelijk dat ik goed door het bos kon rijden", vertelde de Belgische ploegmaat van Peter Sagan bij Team TotalEnergies.