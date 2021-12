Michael Vanthourenhout heeft zich knap verweerd tegen Wout van Aert, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met tweede plaats: "Ik voelde dat hij veel te sterk was"

Pech voor Michael Vanthourenhout. Onze landgenoot reed een zeer sterke Azencross in Loenhout, maar hij moest uiteindelijk toch tevreden zijn met de tweede plaats. Op twee rondes van het einde ging Wout van Aert er namelijk alleen van door.

Michael Vanthourenhout was na de wedstrijd tevreden over zijn prestatie en zijn tweede plaats. "Het is plezant als je weet dat van Aert de beste renner is op dit moment", legde Vanthourenhout uit bij Wielerflits.

"Ik voelde dat hij veel te sterk was en als je hem vijf meter geeft, is het moeilijk om nog terug tot bij hem te komen. Ik heb mij toen gericht op de tweede plaats en ik wilde Aerts af houden, omdat ik alles voor het klassement wilde geven", aldus Vanthourenhout.