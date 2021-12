📷 Daar zijn de Poulidor-kleuren van Alpecin-Fenix opnieuw: kinderen van Antwerpse wielerclub zullen deze dragen

Het WAC Team is de derde organisatie die een deel van de financiële middelen uit het MerciPoupou-fonds mag ontvangen. Alpecin-Fenix laat op Facebook weten waarom: bij WAC streven ze naar een goede teamspirit, gendergelijkheid en inclusiviteit. Naast jongens zijn er ook meisjes en para-atleten actief.

WAC noemt zich zelf een wielerclub met een hart voor de jeugd. Een foto op de Twitterpagina van Alpecin-Fenix maakt al duidelijk hoe de shirts van de jongens en meisjes van WAC er precies zullen uitzien. En helemaal top was uiteraard dat ze hiervoor mochten poseren aan de zijde van Mathieu van der Poel.

WAC Team carries out the purpose of #MerciPoupou: passion for sport is passed on over generations, within a structure where everyone can find their place. To visually emphasize this, WAC Team riders will wear the Merci Poupou colors in 2022!



📝 Read more: https://t.co/7HHbU0aXuL pic.twitter.com/udoS6sAh3j