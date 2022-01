Het is 2022! Wielerkrant wenst u een gelukkig nieuw jaar!

Wielerkrant wenst alle lezers gelukkig nieuwjaar! Mogelijk is het opnieuw op een net iets andere manier vieren geweest, hoe dan ook gaan we met zijn allen op naar een voorspoedig 2022, met hopelijk heel wat sportieve hoogtepunten.

De voorbije feestdagen was het al stilaan aftellen en nu is het ook zover: het is 2022! Wielerkrant wenst u allen het allerbeste in het nieuwe jaar.

Het is eigenlijk altijd het geval en gelet op de huidige situatie nog net dat beetje meer: in de eerste plaats hopen we vooral dat jullie in 2022 allemaal gezond mogen blijven.

Wij van onze kant blijven ook dit jaar ons beste beentje voor zetten om jullie op de hoogte te houden van het belangrijkste wielernieuws in binnen-en buitenland.