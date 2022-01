Nieuwe zege voor Lucinda Brand, al had de wereldkampioene het niet onder de markt met een sterke Alvarado

Het nieuwe jaar is vandaag van start gegaan en traditioneel wordt dan ook de eerste cross in Baal gereden. Bij de vrouwen was wereldkampioene Lucinda Brand nog maar eens de sterkste.

Bij de vrouwen wilde Lucinda Brand duidelijk het nieuwe jaar op een goede manier inzetten en ze ging al snel op zoek naar de zege. Ze reed van iedereen weg, maar Alvarado kende een goede dag, want ze liet Brand niet los. Pas in de allerlaatste ronde kreeg Brand een klein gaatje en Alvarado kreeg het niet meer dichtgereden. Zo boekt de wereldkampioene nog maar eens een zege in het veldrijden. Alvarado lijkt op de weg terug, maar moet vandaag dus tevreden zijn met de tweede plaats.