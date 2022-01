Wout van Aert kent wat problemen in Grote Prijs Sven Nys, maar pakt wel zevende zege op rij

Wout van Aert is voorlopig niet af te stoppen in het veldrijden. Onze landgenoot viel en had problemen met zijn schoeisel in Baal, maar toch wist de renner van Jumbo-Visma alsnog te winnen.

Wout van Aert leek op weg naar een vlotte zege, maar door een slipper ging Pidcock erop en erover. Daarna kreeg van Aert ook nog eens problemen met zijn schoenen, waardoor hij een serieuze inhaalbeweging moest doen. Uiteindelijk kwamen van Aert en Pidcock in de laatste ronde bij elkaar en onze landgenoot was net iets sterker dan de Brit, waardoor hij zijn zevende zege op rij boekt. Pidcock werd dus tweede en Iserbyt eindigde op de derde plaats.