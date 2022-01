Wout van Aert na zege in Baal: "Ik haal de problemen onnodig op mijn nek, maar op deze manier winnen zorgt wel voor meer ontlading"

Wout van Aert is voorlopig niet te stoppen in het veldrijden. In de Grote Prijs Sven Nys in Baal heeft van Aert deze middag al zijn zevende zege op rij geboekt. Hij had het wel moeilijk door een valpartij en een probleem met zijn schoenen.

Wout van Aert gaf na de wedstrijd meer uitleg bij Sporza. "De valpartij was mijn eigen schuld en de kapotte schoen maakte de situatie nog moeilijker. Ik merkte echter dat de winst er nog in zat en ben er vol voor gegaan", legde van Aert uit. Voor het eerst sinds lang was er dus nog eens spanning in de cross. Uiteraard was van Aert zeer tevreden dat hij de zege alsnog naar zich toe kon trekken. "Ik haal de problemen onnodig op mijn nek, maar op deze manier winnen zorgt wel voor meer ontlading", aldus van Aert.