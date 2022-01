Yves Lampaert blikt terug, maar kijkt ook vooruit: "Concurrentie is heel groot"

Yves Lampaert pakte in 2021 uit en won in zijn Ingelmunster het Belgisch Kampioenschap tijdrijden voor Remco Evenepoel.

Het was een gigantische triomf. Corona werd zelfs eventjes vergeten om dede Belgische titel in het tijdrijden van Yves Lampaert te vieren.

“Qua emoties was Ingelmunster misschien wel hét moment uit mijn carrière. Voor eigen volk dan nog. En voor Remco Evenepoel, die favoriet was”, zegt Lampaert aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik ging door de muur. Dankzij het publiek en dankzij het parcours, dat op mijn lijf geschreven was. Elke bocht nam ik voluit. Een fantastisch moment.”

De olympische titel interesseert Lampaert natuurlijk ook, maar de kans dat hij er in Parijs bij is, lijkt zeer klein. “De concurrentie in België is groot. Er mogen maar vijf renners mee, waarvan twee tijdrijders. Het wordt moeilijk. Van Aert en Evenepoel zijn twee fenomenen. En laat ons eerlijk zijn: je kan nooit drie jaar vooruitkijken.”