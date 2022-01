Ook Georges Van Aert heeft al zijn eigen Cervélo, tot blijdschap van Wout

Toch blije gezichten bij het gezin Van Aert na de cross in Hulst, al zat het voor Wout niet mee met die kettingproblemen die zijn koers verbrodden. Zo zat er niet meer in dan een vierde plek. Het meest aangename fietsmoment van de dag volgde na de cross.

Uit de sociale media van Ethias On Tour blijkt dat de sponsor nog een verrassing in petto had voor Wout van Aert. Of liever: voor zoontje Georges. Die was er samen met mama Sarah De Bie. En Georges kreeg prompt zijn eigen kinderfiets, een mini koersfiets van Cervélo.

ZELFDE FIETSMERK VOOR VADER EN ZOON

Nu hebben zowel Wout als Georges dus een Cervélo om op te rijden. Het leverde een schattige en verwonderde blik op bij Georges en toverde een grote lach op het gezicht van Wout. Het blijven happy days dus, ten huize Van Aert.

"Mini Cervélo voor een toekomstig kampioen", schrijven ze bij sponsor Ethias bij de foto van Georges met zijn fietsje.