🎥 Roglic verliest ploegmaat bij zware val in de Giro, ook Belgische ploegen delen in de klappen

Een afdaling op een natte weg zorgde op zo'n 70 kilometer van de streep voor een ravage in de zesde rit in de Giro. Het voorwiel van Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) schoof weg en heel wat renners gingen tegen de grond. Onder meer roze trui Mads Pedersen stond stil.

Ook onder meer Richard Carapaz, Derek Gee, Paul Magnier en onze landgenoot Gerben Thijssen lagen erbij. Het grootste slachtoffer was Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe). De Australiër bleef lang zitten op de grond.

De winnaar van de Giro van 2022 verdween uiteindelijk in de ambulance en zo verliest Primoz Roglic een belangrijke luitenant voor het hooggebergte. Hindley had vrijdag een belangrijke rol kunnen spelen op de aankomst bergop op Tagliacozzo (11.9 km aan 5.6%).

Hindley was niet de enige opgever door de zware valpartij. Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck), bij wie gevreesd wordt voor een armbreuk en Dion Smith (Intermarché-Wanty) moesten de strijd staken.

๐Ÿšด๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | Een flinke valpartij door de regen en de koers wordt geneutraliseerd. We zien onder meer Adam Yates, Richard Carapaz en Jai Hindley bij de slachtoffers. ๐Ÿค• #giroditalia ๐Ÿ“บ Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/bxwskwyUUo

๐Ÿšด๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | Het is einde Giro voor oud-winnaar Jai Hindley.Hij is het grootste slachtoffer van de val en gaat de ziekenwagen in. Een enorme aderlating voor Hindley zelf en voor zijn kopman Primoz Roglic. ๐Ÿค• #giroditalia



๐Ÿ“บ Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/lOjJ5d9XCp