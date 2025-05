Manager verbergt het niet en doet onthulling over het contract van Van Aert: "Wout overstijgt de wielersport"

Zijn eigen entourage loopt hoog op met de status van Wout van Aert in de wielersport. Dat is maar goed ook, want het zijn die mensen waar een renner op rekent om zijn belangen te behartigen.

Wout van Aert kan hiervoor in de eerste plaats terecht bij manager Jef Van den Bosch. Die legt bij Sporza uit waarom Van Aert tot het einde van zijn carrière getekend heeft bij zijn huidige ploeg en gaat dieper in op de connectie tussen de twee. "Samen winnen is de slogan van Visma-Lease a Bike en dat draagt Wout hoog in het vaandel."

Het is veel meer dan een PR-boodschap. Voor Van Aert is het echt belangrijk om met die insteek rond te koersen. "Dat is waarom de match tussen hen zo uitgesproken is en dat heeft geleid tot dit contract." Zo'n contract moet dan ook wel waterdicht zijn. De vraag mag gesteld worden of daar ook clausules in staan, waardoor één van beide partijen er misschien toch nog onderuit kan.

Van Aert en Visma-LAB hebben nagedacht over clausules

"Daar moeten beide partijen bij de gesprekken uiteraard goed over nadenken en dat is bij Wout ook gebeurd", is Van den Bosch klaar en duidelijk. Zo laat hij tussen de lijnen verstaan dat er op zijn minst is nagedacht over zulke clausules. Meer dan waarschijnlijk is daar dus wel sprake van bij het laatste contract van Van Aert als wielrenner.

Daarnaast stipt Van den Bosch ook aan dat de gesprekken lang onder de radar zijn gebleven en langs beide kanten sprake was van discretie. "Net omdat het zo cruciaal is, want je zit samen in bad voor je volledige carrière. Wat Wout betreft, zal dat niet tot zijn 40e zijn, want die intentie heeft hij niet. Maar het is absoluut duidelijk dat Visma-Lease a Bike en Wout tot het einde van zijn carrière zullen samenwerken."

Van Aert meer dan een renner

Van Aert draagt er zo toe bij dat de toekomst van de ploeg gegarandeerd is. "Bij Visma-Lease a Bike is Rabobank weer aan boord gehaald en een renner als Wout van Aert heeft zijn engagement gegeven. Vergeet ook niet dat hij meer dan een renner is. Wout is een persoonlijkheid op alle vlakken. Hij overstijgt de wielersport."