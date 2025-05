Kooij streng voor fout van Van Aert, Visma-Lease a Bike ook niet helemaal tevreden

Opnieuw geen ritzege voor Olav Kooij in de Giro. Zijn lead-out Wout van Aert maakte de verkeerde keuze in de slotkilometer, bij Visma-Lease a Bike hebben ze gemengde gevoelens.

Op zo'n 800 meter van de streep besliste Wout van Aert om het gat dicht te rijden op de Australiër Jensen Plowright van Alpecin-Deceuninck. Hij was net voor het ingaan van de slotkilometer weggereden van zijn ploegmaats op kop van het peloton.

Kooij volgde Van Aert echter niet. "Ik besloot bewust wat ruimte ertussen te laten", vertelde Kooij over dat moment op de ploegwebsite. "Dat was naar mijn mening ook het enige juiste om te doen op dat moment."

Visma-Lease a Bike toch tevreden over Kooij en Van Aert

Van Aert vond ook zelf dat hij een fout had gemaakt in de slotkilometer, maar ploegleider Marc Reef dacht daar anders over. "Ik denk dat Olav en Wout de goede beslissingen namen in de finale", zei de Nederlander.

"Het moet natuurlijk allemaal gebeuren in een fractie van een seconde. Helaas komt Olav uiteindelijk niet aan sprinten toe. Dat is balen, niet in de laatste plaats omdat we veel energie hebben gestoken in deze etappe."

"Het resultaat (een tiende plaats, nvdr.) is teleurstellend, maar de manier van rijden gedurende de etappe en ook het gevoel van de renners stemt ons optimistisch", besloot Reef nog.