🎥 Viraal filmpje kreeg nog een staartje: Wout van Aert kreeg opvallende GAS-boete

Wout van Aert liep vorig jaar in de Vuelta een zware knieblessure op en moest daarna even met krukken lopen. Die gooide hij weg in Italië, maar dat leverde Van Aert uiteindelijk wel een boete.

Vorig jaar in de Vuelta reed Wout van Aert bijzonder dominant rond, in de eerste vijftien ritten eindigde hij maar liefst zeven keer in de top drie. Tot hij in de zestiende etappe in een afdaling tegen een bergwand knalde.

Van Aert liep een diepe wonde op aan zijn knie en moest opgeven. Er volgde een lange revalidatie, waarin hij zelfs even met krukken moest lopen. Van Aert verscheen ook op een persconferentie met krukken.

Van Aert kreeg GAS-boete in Italië

Om mentaal even te bekomen, trok Van Aert daarna met zijn vrouw Sarah naar Italië. Daar kon hij voor het eerst opnieuw wandelen en besloot hij in Pinzolo om zijn krukken in een vuilnisbak te gooien, die video ging daarna viraal.

Van Aert haalde die krukken wel weer opnieuw uit de vuilnisbak, maar daar liet de Italiaanse politie het volgens HLN niet bij. De nummerplaat van zijn auto kwam in beeld en Van Aert kreeg enkele weken later een GAS-boete in de brievenbus in Herentals.

Dat omdat de vuilnisbak waarin Van Aert zijn krukken had gedumpt enkel voor PMD bestemd was. Van Aert betaalde de GAS-boete wel met plezier en verloor er zijn liefde voor Italië ook niet voor.