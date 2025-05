Lonkt een opgave van Wout van Aert al om de hoek? "Er zal over nagedacht worden: wat draagt het bij?"

Moeten we stilaan beginnen vrezen voor een opgave van Wout van Aert? Het is helaas niet eens zo'n gekke gedachte, als je hem de laatste dagen aan het werk zag in de Giro.

In het Eurosport-programma Kop Over Kop stonden ze stil bij het koersgedrag van Wout van Aert in de finale van de vijfde Giro-rit. Aanvankelijk was hij wel vooraan te vinden, maar op vier kilometer van de meet stuurde hij plots uit en haakte hij af. "Misschien denkt hij ook: hoe kan ik iets bijdragen aan het team? De gedachte is misschien: als ik volg en het daarna niet houd, dan heb ik toch op één of andere manier bij kunnen dragen."

Het is Bas Tietema, de man achter Unibet Tietema Rockets, die deze woorden uitspreekt. Over de intenties van Van Aert in de slotkilometers naar Matera, bestaat bij Tietema weinig twijfel. "Want volgens mij rijdt hij vooral om Yates goed vooraan te houden." De klassementsman uit de wind houden, meer was het niet. "Normaal gesproken is dit wel een aankomst waar Wout van Aert kan excelleren."

Grote doelen Van Aert in begin van Giro

Wie ziek aan de start van een grote ronde komt, kan echter niet verwachten om meteen weer zijn normale niveau te halen. Het is duimen dat dat wel nog komt. Anders moeten ze bij Visma-Lease a Bike wat anders bedenken. "Het is ook altijd de vraag welk doel hij heeft. Ik ken niet alle ritten, maar ik denk dat de grootste doelen in het begin van de Giro zaten, ook met de tijdrit."

De betrachting was inderdaad om vroeg in de Giro het roze te pakken, maar die droom is al lang gaan vliegen. "Er zal over nagedacht worden: wat willen we hier nog uithalen of wat draagt het bij? Of wat zijn de volgende doelen? Dit is niet waar ze voor gekomen zijn." Tietema drukt het niet expliciet uit, maar laat tussen de lijnen verstaan dat ook een opgave van Van Aert op een bepaald moment aan de orde kan zijn.

Ook de Tour op programma Van Aert

Ook de Tour staat immers nog op zijn programma. Dan wil je niet dat hij zich opbrandt in de Giro, helemaal niet als hij in slechte vorm verkeert.