Peter Sagan en zijn broer zijn opnieuw besmet met het coronavirus

Via zijn sociale media brengt Peter Sagan het nieuws naar buiten. "Mijn broer en ik hebben Covid 19-tests ondergaan en deze zijn helaas positief. We hebben de symptomen en volgen de regels bepaald door de authoriteiten", laat de drievoudige wereldkampioen weten. "Ik hou jullie op de hoogte."

My brother Juraj and I took Covid-19 tests which, unfortunately, came out positive. We have symptoms related to the virus and we are following the corresponding guidance set by the relevant authorities. I'll keep you posted.