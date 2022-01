Brits veldrit-en klimtalent wil voorzichtig groeien in het rijden van klassement: "Giro van Remco is een goed voorbeeld"

De Giro die Remco Evenepoel vorig jaar beleefde, was voor hem een les, maar ook voor anderen. Brits talent Ben Tulett haalt dat aan als beste voorbeeld om de dingen niet te overhaast aan te pakken. We kennen Tulett uit het veldrijden, maar hij wil het ook maken als wegrenner.

Ben Tulett is tweevoudig wereldkampioen veldrijden bij de junioren. Nu hij Alpecin-Fenix geruild heeft voor Ineos, zal de focus meer op de weg komen te liggen. "Mijn ambitie is om een klassementsman te worden. Ik heb daarom al vroeger een stap weg van het veldrijden gezet. Ik ben nu bezig aan de omschakeling naar de weg", geeft Tulett zijn huidige gedachtengang weer in een gesprek met Rouleur.

VEEL LEREN VAN REMCO'S GIRO

Het 20-jarige talent droomt dus van het rijden van een klassement. Al is het ook zaak om niet te snel vooruit te gaan. "Veel kan geleerd worden van de Giro van Remco Evenepoel. Ik wil geen stappen overslaan. Dat was een goed voorbeeld van hoe voorzichtig we moeten zijn met mijn ontwikkeling en geen dingen over te slaan."

Tulett mikt op het uitbouwen van een mooie wielerloopbaan, die in het beste geval ook aardig wat jaren kan duren. "Er zijn renners die twee-drie jaar succes hebben en dan opgebrand zijn. Dat willen we niet. We willen een lang een succesvolle carrière, niet dat het voor mij voorbij is als ik 24 ben."