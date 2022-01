Broer van Ineos-talent Ethan Hayter toonde potentieel al en komt nu terecht bij ploeg van Axel Merckx

Op het Twitteraccount van Hagens Berman Axeon staat te lezen hoe dat precies in zijn werk is gegaan. Ondanks dat hij Luik-Bastenaken-Luik voor beloften won en Brits kampioen tijdrijden bij de beloften werd, had hij nog niet de kans om een profcontract af te dwingen bij DSM.

Leo Hayter was not in the position to already secure a professional contract with Team DSM. Team DSM wanted to make that spot available for another young talent, so Leo was therefore free to search for a new team for 2022. We are happy to add him to our roster for the new season. pic.twitter.com/A1DrJhLOD0