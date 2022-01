Doelen voor (ploeg) van Aert duidelijk: "Monument winnen" en "Denk wel dat we kunnen wedijveren met hen"

Jumbo-Visma lijkt stilaan klaar voor 2022. En het wil daarin nog meer gensters gaan slaan, ook in het klassieke voorjaar.

Wout van Aert gaat op zoek naar een nieuw monument. Tosh van der Sande is een van de nieuwkomers binnen de ploeg en hij heeft een duidelijk doel gekregen.

"We willen met zoveel mogelijk man en zo weinig mogelijk verspilde energie in de finale raken", aldus van der Sande bij Sporza.

Monument

"Het voornaamste is dat we Wout op zijn gemak kunnen zetten en dat we niet achter de feiten moeten aanlopen. Het doel is een monument winnen."

Met als doel wedijveren met Quick-Step? "Dat denk ik wel. Kijk bijvoorbeeld welke resultaten Laporte bij Cofidis behaalde zonder enige steun. Ik denk dat Jumbo-Visma heel mooie dingen kan laten zien dit voorjaar."