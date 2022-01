Tosh van der Sande openhartig: "Dit is mijn mooiste overwinning" en "Dan zullen we het op onze boterham krijgen"

Tosh van der Sande zullen we niet meer te zien krijgen in het shirt van Lotto-Soudal, want hij koos voor een avontuur bij Jumbo-Visma. En daarover sprak hij nu.

"Ik had het zelf eigenlijk ook niet verwacht", aldus Tosh van der Sande bij Sporza op oefenkamp in Spanje - een kamp dat ondertussen is opgebroken (lees het HIER nog eens na). Meer zekerheid, meer druk "Misschien is dit de mooiste zege uit mijn carrière. Na tien jaar bij Lotto-Soudal kruipt er wel wat routine in. Nu zal het sowieso beter worden." "Als je met Roglic of van Aert rondrijdt, heb je meer zekerheid op een overwinning, maar er zal ook meer druk zijn. De media zit er korter op: als we het niet goed doen, zullen we het op onze boterham krijgen."