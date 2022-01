BREAKING: Team Wout van Aert breekt winterstage af na coronabesmetting

Brute pech voor Team Jumbo-Visma, dat zijn winterstage in Spanje heeft moeten opbreken na een coronabesmetting.

Jumbo-Visma was op oefenkamp in Spanje, maar door een besmetting van een renner thuis is iedereen nu terug naar huis moeten gaan.

Doomsday

Uit voorzorg is het oefenkamp dus snel opgebroken en dus pech voor Wout van Aert en co. "Het is een doomsdayscenario", aldus Mathieu Heijboer.

"De gezondheid van de renners en staf blijft voor ons het belangrijkste", vulde Merijn Zeeman aan. "Daarom breken we dit kamp ook op. Het is in deze tijden niet makkelijk te organiseren."