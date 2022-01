Ewan mikt op topprestatie in Milaan-Sanremo en spreekt zich uit over Groenewegen: "Heb geen probleem met hem"

Caleb Ewan gaat opnieuw de strijd aan met de andere topsprinters. Ook met Dylan Groenewegen, wanneer hij die tegenkomt in het peloton. Ewan verduidelijkte ook zijn visie op het terugkeren van Groenewegen in het peloton vorig jaar.

De Australiër is de grote hoop van Lotto Soudal voor ritsucces in de Giro en de Tour. "Dat de ploeg me opnieuw het vertrouwen geeft om daar voor ritzeges te gaan, doet me heel veel deugd. Vorig jaar hebben ze me perfect geholpen bij de twee etappezeges in de Giro. In de Tour had ik pech, maar ik ben klaar om me daar dit jaar opnieuw te tonen tussen de beste renners van de wereld."

Ook Milaan-Sanremo is dit jaar een groot doel voor Ewan. "Mijn twee tweede plaatsen uit het verleden bewijzen dat ik lang mee kan gaan in Milaan-Sanremo. Het team heeft me geholpen om mezelf perfect voor te bereiden deze winter, dus ik geloof erin dat ik ook dit jaar weer een topprestatie kan leveren in deze prachtige klassieker."

© photonews

Bij VeloNews vingen ze ook op wat Ewan zei over Dylan Groenewegen. Toen die op het punt stond om zijn terugkeer te maken, vroeg Ewan zich vorig jaar af hoe daar op gereageerd zou worden. Nu stelt Ewan dat die verklaringen uit hun context werden getrokken.

"Ik denk dat hij terug in het peloton gekomen is als een enigszins ander persoon", zegt Ewan over Groenewegen. "Hij lijkt meer bescheiden. Hij is ook vader geworden tijdens zijn schorsingsperiode en misschien heeft dat hem ook wat veranderd. Hij heeft zijn straf uitgezeten voor iets wat verkeerd was, ik ben zeker dat hij er spijt van heeft. Ik heb geen probleem met hem."