Adrie van der Poel wil niet geloven dat dit oorzaak is van de blessures van Mathieu

Het crossseizoen was toch een bijzonder iets dit jaar. Eerst domineerde Iserbyt, daarna was het al Wout van Aert wat de klok sloeg.

Voor vader Adrie van der Poel is het bijzonder jammer dat Mathieu niet kon crossen dit seizoen. Het had het veldritseizoen veel meer pit kunnen geven.

“Ik moet zeggen dat ik meer genoten heb van de crossen met Wout van Aert dan die zonder Wout. Jammer dat Mathieu niet met hem heeft kunnen wedijveren”, zegt Adrie van der Poel aan BN De Stem.

Voor Mathieu van der Poel is het nog altijd wachten op hoe zijn rug zal reageren. “Hij wil eerst dat die rug in orde is. Eerder begint hij niet met fietsen.”

Naar de oorzaak van de blessure is het raden, al wordt er ook gewezen naar het te drukke programma. “Als je de echte oorzaak weet, dan weet je ook dat dat soort dingen niet meespelen. Iedereen heeft er een mening over: ‘Hij doet te veel, hij doet te weinig.’ Je moet ook kijken naar wat voor soort valpartijen hij de laatste jaren heeft gehad.”

“Zijn manier van koersen is veeleisend, maar kom er niet mee aan dat hij te veel gekoerst heeft. Ik denk dat hij de laatste tien jaar niet aan de zestig wedstrijden per seizoen is gekomen.”