Marc van Ranst heeft goed nieuws voor het wielrennen

Na twee zeer moeilijke jaren met veel geschrapte koersen en wedstrijden zonder publiek is er licht aan het einde van de tunnel.

Viroloog Marc Van Ranst ziet veel mogelijkheden in de nabije toekomst. “Ik denk dat publiek zeker zal kunnen bij de wedstrijden” zegt Van Ranst aan Het Nieuwsblad. “Ja, zelfs tenten met publiek. Als men een goede luchthygiëne toepast zal dat zelfs kunnen eind februari bij de eerste wedstrijden.”

“Als men de tenten sluit en iedereen op elkaar plaatst, dan niet. Maar met maatregelen zoals de lucht verversen zal het mogelijk zijn. Als de zorg niet overbelast is moeten we de vrijheid terug geven.”

Al zijn er ook uitzonderingen. Als er een nieuwe variant opduikt, dan komen we gegarandeerd weer in de problemen. “Men verwijt ons virologen dat we altijd willen verstrengen, maar dat is zeker niet waar. Integendeel, 75 procent van onze tijd steken we in het kijken hoe we kunnen versoepelen. We moeten terug naar het leven van voor 2020.”