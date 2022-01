Nys dan toch naar WK na zware val: "Ik hang niet aan elkaar geplakt, ik ga als volledig fitte atleet"

Het leek alsof zijn WK-dromen waren uit elkaar gespat na zijn val, maar Thibau Nys gaat nu toch naar het WK veldrijden in Amerika. En niet om een tweederangsrol te spelen.

Eigenlijk was zijn rug het grootste probleem. “Ja, mijn eerste gedachten gingen natuurlijk naar mijn schouder, die deed ook het meeste pijn. Maar bij mijn val op het BK, heb ik ook een dikke houten paal in twee gebroken met mijn rug", vertelt hij in HLN. "Ik dacht dat die pijn bijkomstig was en besteedde er weinig aandacht aan, maar na een paar dagen bleek mijn rug erger dan mijn schouder."

Hij voelt er wel nog wat van, maar niet genoeg om hem thuis te laten. Al neemt hij natuurlijk iemands plaats in. “Aan een WK doe je niet mee om mee te doen. Als je gaat, doe je dat op volle kracht. Ik zeg niet dat ik wereldkampioen ga worden, of dat ik alleen tevreden ben met het podium, maar ik moet niet aan mezelf twijfelen of deze selectie terecht is. Hoe moet ik het zeggen? Ik hang niet half aan mekaar geplakt: ik ga als een volledig fitte atleet naar Amerika.”