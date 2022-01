Ploegmaten hadden verrassing voor verjaardag Mathieu Van der Poel, maar laten hem vooral met rust

Eerder deze week was Mathieu van der Poel jarig en dat konden zijn ploegmaten bij Alpecin-Fenix uiteraard niet zomaar laten passeren.

Ook al heeft Mathieu van der Poel nu andere zorgen aan het hoofd, toch is en blijft een verjaardag een speciale dag.

“We hebben woensdag wel een filmpje gemaakt voor zijn 27ste verjaardag. Voor de rest hebben we hem weinig gehoord”, zegt Jasper Philipsen aan Het Belang van Limburg.

“Dat is logisch, we willen hem niet storen. Het is geen leuke situatie voor hem. Terwijl de ploegmaats op stage zijn, zit hij thuis en moet hij van de fiets blijven.”

Maar de ploeg moet voort, ook zonder Mathieu van der Poel. “Onze ploeg is ook meer dan Mathieu, er zijn nog renners. We hebben vorig jaar getoond hoe sterk we kunnen zijn. Uiteraard blijft Mathieu onze kopman en hopen we dat hij zo snel mogelijk hersteld is.”