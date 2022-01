UCI heeft gezondheidsprotocol voor wielrenners aangepast

Het gezondheidsprotocol voor het wielerseizoen 2022 is door de UCI vandaag bekendgemaakt.

Door de massale vaccinatie van renners en het omkaderend personeel van de wielerploegen kan de UCI de nodige aanpassingen doorvoeren.

De UCI benadrukt echter dat "wanneer de nationale wetten in het gastland van een wedstrijd strenger zijn dan de UCI-regels, de wetgeving van het land in kwestie voorrang heeft". Zo moeten sporters in Frankrijk bijvoorbeeld verplicht gevaccineerd zijn.

Als de nationale wetten minder streng zijn gelden de regels van de UCI, voegde de internationale federatie eraan toe. Ook een boosterprik wordt aangeraden.

Vooral het aantal PCR-tests gaat naar beneden. Nu zouden er nog een 15-tal per renner per seizoen moeten afgenomen. Vorig jaar waren er dat drie tot vier keer zoveel.