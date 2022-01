VOORBESCHOUWING: nog heel wat talent aanwezig bij Sport Vlaanderen in eerste jaar na het De Ketele-tijdperk

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden in eerste instantie de Belgische ploegen onder de loep. Vandaag: Sport Vlaanderen-Baloise.

SAMENSTELLING PLOEG

Kenny De Ketele en Thomas Sprengers zetten eind 2021 een punt achter hun carrière. Warlop, Van den Bossche, Willems en Beullens vertrokken naar een andere ploeg. Die laatste kon terecht bij Lotto, waar Sport Vlaanderen U23-talenten Fretin en Braet wegplukte. Het verwelkomde met Hesters en Dens ook twee renners met een grote toekomst op de piste. Ook jongeren Berckmoes en Bonneu krijgen een kans.

PLUSPUNTEN

Het shirt van Sport Vlaanderen-Baloise zal opnieuw blinken op de piste, met naast Robbe Ghys en Linsday De Vylder nu ook Hesters en Dens in het team. Hesters verdiende eerder al zijn strepen bij BEAT en mag ook op de weg als belofte geschouwd worden. Dens won in de Wereldbeker in Cali vorig jaar de ploegkoers. Op de weg is het onder meer uitkijken naar de prestaties van leeftijdsgenoten Sasha Weemaes en Rune Herregodts.

MINPUNTEN

Het is het eerste jaar na het afscheid van Kenny De Ketele. Ondanks dat er nog heel wat pistetalent aanwezig is, laat hij met al zijn ervaring toch een leemte na. Een groot aantal zeges moeten er op de weg niet verwacht worden, het opzet van het team blijft in de eerste plaats om renners beter te maken.

X-FACTOR

Robbe Ghys zorgde de wellicht opvallendste verwezenlijking door Evenepoel te kloppen in de eerste rit van de Baloise Belgium Tour. Als we even aannemen dat hier niet meteen een herhaling van komt, zien we toch vooral Rune Herregodts als X-factor. Eindigde vorig seizoen sterk door solo naar de zege te rijden in de Ronde van Drenthe en heeft met zijn 23 lentes nog een hele toekomst voor zich. Het is uitkijken naar zijn progressie.