Vos klaar om na Nederlandse titel ook gooi te doen naar regenboogtrui: verschroeiende demarrage levert winst op

De laatste WB-manche is vooral een generale repetitie voor het WK. Nederlands kampioene Vos is er op gebrand om ook nog die wereldtitel nog eens te pakken, zoveel is duidelijk. Op een enorme versnelling van Marianne Vos in de slotronde had niemand een antwoord in Hoogerheide.

In de openingsronde bleek al dat Vas niet zomaar de overwinning aan een Nederlandse ging laten. Vos, Pieterse en Brand maakten in de ronden nadien de dienst uit in de kop van de koers. Vas en Van Empel konden ook nog wel de sprong naar voren maken: zo kregen we vijf leidsters. SCHIFTINGEN IN LAATSTE RONDEN Ze konden uiteraard moeilijk met vijf samen blijven: Brand, die eerder in de wedstrijd zelf ook wel eens moest puffen, verhoogde het tempo dan maar in de voorlaatste ronde. Het zorgde er voor dat Vas moest afhaken en later gebeurde hetzelfde met Pieterse en Van Empel. Al was ook deze schifting niet definitief: Pieterse sloot nog een keertje aan. Na een versnelling van Pieterse kreeg Brand het ook lastig, maar ook laatstgenoemde kraakte niet. Tot Vos het goede moment uitkoos om uit te pakken met een verschroeiende demarrage: in één klap reed ze meer dan tien seconden bij mekaar. Geen moment zag het er nog naar uit dat het kon mislopen: het werd een welverdiende zege voor Vos. Brand versloeg Pieterse in de sprint om de tweede plaats.