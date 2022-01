De Vuelta start volgend jaar in Catalonië: eerste twee etappes worden in Barcelona gereden

Terwijl de Vuelta dit seizoen nog in Nederland zal starten, zal het volgend jaar terug naar Spanje gaan. Deze middag raakte namelijk het nieuws bekend dat de Catalaanse stad Barcelona de startplaats zal worden in 2023.

Deze middag heeft de Vuelta de startplaats voor 2023 bekendgemaakt. Volgens Het Laatste Nieuws is er namelijk beslist om de Ronde van Spanje volgend jaar in Barcelona te laten starten. Daar zullen de eerste twee etappes plaatsvinden.

Dit seizoen zal de start van de Vuelta dichter bij huis plaatsvinden, want de start is namelijk voor Utrecht, een stad in Nederland. Daarnaast komen ze dit seizoen ook onder meer in Den Bosch en Breda.